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МБАЛ "Д-р Иван Селимински" обявява конкурс за лекари-специализанти

08 септември 2020 15:43, Връзки с обществеността
Излъчване: МБАЛ "Д-р Ив.Селимински" преди 2 часа, брой четения: 47
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МБАЛ "Д-р Иван Селимински" обявява конкурс за лекари - специализанти, става ясно от заповед на изпълнителния директор на лечебното заведение д-р Васислав Петров. Подробности за специалностите, за подаването на документи и провеждането на конкурса, можете да прочетете в прикачения файл :

 

Файлове

Заповед конкурс [390KB]

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