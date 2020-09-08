МБАЛ "Д-р Иван Селимински" обявява конкурс за лекари-специализанти

МБАЛ "Д-р Ив.Селимински" преди 2 часа, брой четения: 47 Излъчване:преди 2 часа, брой четения: 47

МБАЛ "Д-р Иван Селимински" обявява конкурс за лекари - специализанти, става ясно от заповед на изпълнителния директор на лечебното заведение д-р Васислав Петров. Подробности за специалностите, за подаването на документи и провеждането на конкурса, можете да прочетете в прикачения файл :

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