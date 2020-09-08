МБАЛ "Д-р Иван Селимински" обявява свободни длъжности за лекари специализанти

Сливен Медия преди 30 минути, брой четения: 22 Излъчване:преди 30 минути, брой четения: 22

МБАЛ "Д-р Иван Селимински" обявява конкурс за лекари - специализанти, става ясно от заповед на изпълнителния директор на лечебното заведение д-р Васислав Петров. Подробности за специалностите, за подаването на документи и провеждането на конкурса, можете да прочетете в прикачения файл: https://new.sliven.net/res/news/336544/Zapoved_specializacii--.PDF