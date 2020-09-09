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167 са болните от коронавирус през последното денонощие в България, 4 от тях в Сливенско

09 септември 2020 08:00, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 25 минути, брой четения: 33
Коронавирус

През последното денонощие у нас са регистрирани 167 нови случая на заразяване с коронавируса SARS-CoV-2, направени са 3923 теста.

Установените случаи от началото на епидемията досега са 17 313, от тях 973 са медици.

Най-много са новорегистрираните случаи във Варна, Кърджали и София.

Статистиката за денонощието по области: Благоевград - 15 нови случая, Бургас - 14, Варна - 21, Видин - 1, Враца - 2, Добрич - 7, Кърджали - 20, Монтана - 4, Пазарджик - 3, Пловдив - 11, Разград - 1, Русе - 7, Силистра - 2, Сливен - 4, Смолян - 6, София-град - 17, София-област - 4, Стара Загора - 11, Хасково - 8, Шумен - 3, Ямбол - 6.

През изминалото денонощие са починали 15 души, а общият брой на жертвите досега е 692.

В лечебни заведения са настанени 762 пациенти с COVID-19, като 57 души са в тежко състояние в интензивни отделения.

Досега 12 297 души у нас са преборили вируса, като 108 от оздравелите са регистрирани през последното денонощие.

Активните случаи към момента са 4324, като 3591 души остават под карантина.

Снимка: pixabay.com

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