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Сливен. Новини от източника. Последни новини
167 са болните от коронавирус през последното денонощие в България, 4 от тях в Сливенско
През последното денонощие у нас са регистрирани 167 нови случая на заразяване с коронавируса SARS-CoV-2, направени са 3923 теста.
Установените случаи от началото на епидемията досега са 17 313, от тях 973 са медици.
Най-много са новорегистрираните случаи във Варна, Кърджали и София.
Статистиката за денонощието по области: Благоевград - 15 нови случая, Бургас - 14, Варна - 21, Видин - 1, Враца - 2, Добрич - 7, Кърджали - 20, Монтана - 4, Пазарджик - 3, Пловдив - 11, Разград - 1, Русе - 7, Силистра - 2, Сливен - 4, Смолян - 6, София-град - 17, София-област - 4, Стара Загора - 11, Хасково - 8, Шумен - 3, Ямбол - 6.
През изминалото денонощие са починали 15 души, а общият брой на жертвите досега е 692.
В лечебни заведения са настанени 762 пациенти с COVID-19, като 57 души са в тежко състояние в интензивни отделения.
Досега 12 297 души у нас са преборили вируса, като 108 от оздравелите са регистрирани през последното денонощие.
Активните случаи към момента са 4324, като 3591 души остават под карантина.
Снимка: pixabay.com