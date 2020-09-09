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Цитат на деня: Робърт Кийосаки

09 септември 2020 08:12, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 13 минути, брой четения: 9
Робърт Кийосаки

Не онова, което изговаряте на глас, определя вашия живот. Много по-силно се чува това, което прошепвате вътре в себе си.

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