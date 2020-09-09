Цитат на деня: Робърт Кийосаки

Сливен Медия преди 13 минути, брой четения: 9 Излъчване:преди 13 минути, брой четения: 9

Не онова, което изговаряте на глас, определя вашия живот. Много по-силно се чува това, което прошепвате вътре в себе си.