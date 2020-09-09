Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 09.09.2020

09 септември 2020 11:19, Галина Димова (ДБТ - Сливен)
Излъчване: Бюро по труда-Сливен преди 4 дни, брой четения: 206

No. Дата Длъжност Образование

2455 10.8.2020 готвач средно

2456 10.8.2020 рецепционист средно

2457 10.8.2020 камериерка основно

2461 11.8.2020 камериерка средно

2462 11.8.2020 готвач средно

2464 11.8.2020 кранист средно

2468 12.8.2020 леяр средно

2470 13.8.2020 шивач средно

2472 13.8.2020 машинен оператор мебели средно

2473 13.8.2020 моделиер-конструктор мебели висше

2478 14.8.2020 обслужващ магазин средно

2480 14.8.2020 медицинска сестра висше

2487 17.8.2020 огняр високо налягане средно+правоспособност

2488 17.8.2020 готвач средно

2502 19.8.2020 манипулант промишлеността основно

2503 19.8.2020 машинен оператор тестени изделия средно, основно

2508 21.8.2020 здравен медиатор средно/висше

2572 27.8.2020 хигиенист/чистач средно

2600 1.9.2020 машинен оператор шиене средно

2601 1.9.2020 барман средно

2602 1.9.2020 сервитьор средно

2603 1.9.2020 работник поддръжка основно

2604 1.9.2020 отчетник счетоводство средно

2609 1.9.2020 учител музика - 276 часа висше

2613 2.9.2020 начален учител висше

2615 2.9.2020 машинен оператор средно

2616 2.9.2020 заварчик средно

2617 2.9.2020 фрезист средно

2620 2.9.2020 стругар средно

2625 2.9.2020 автомеханик средно

2626 2.9.2020 фрезист средно

2627 2.9.2020 началник склад средно

2628 2.9.2020 работник строителство средно,основно+правоспособност за заваряване

2631 2.9.2020 работник строителство средно

2635 3.9.2020 шлосеро- монтьор средно

2636 3.9.2020 шлосеро- заварчик средно

2637 3.9.2020 образователен медиатор висше

2638 3.9.2020 машинен оператор шиене средно

2639 3.9.2020 помощник куня заведние за бързо хранене средно

2640 3.9.2020 учител по математика висше

2641 3.9.2020 кондуктор средно

2642 3.9.2020 логопед висше

2643 3.9.2020 ресурсен учител висше

2644 3.9.2020 огняр и поддръжка средно+правоспособност за огняр

2645 3.9.2020 младши експерт висше

2648 4.9.2020 учител по английски език висше

2649 4.9.2020 ръководител компютърен кабинет висше

2651 4.9.2020 учител ДГ висше

2652 4.9.2020 помощник-възпитател средно

2656 8.9.2020 учител детска градина висше

2657 8.9.2020 учител човекът и прородата висше

2658 8.9.2020 училищен психолог висше

2659 8.9.2020 учител ЦОУД 5-7 клас висше

2660 8.9.2020 учител по история и география висше

2661 8.9.2020 образователен медиатор висше

2662 8.9.2020 учител ЦДО висше

2663 8.9.2020 учител по история и география висше

« предишнаследваща »


 