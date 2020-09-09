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Сливенско участие във "Фермата" по bTV

09 септември 2020 11:24, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 4 часа, брой четения: 138
Дана

Дана е на 26 години, от Сливен, безработна. Типичното лошо момиче, бунтарка и провокатор. Слага се в графата „алфа мъжкарана“ и „вълк единак“. Прави футболни прогнози, а мечтата й е „Левски“ отново да стане шампион.

Дана е директна и често не си мери думите. Обича да поставя хората на мястото им. Вулкан от емоции, тя може да бъде, както изключително агресивна, така и крайно забавна. Дразнят я псевдо патриотите, за които родолюбието се изразява в това да развяват българското знаме и да ядат агне на Гергьовден.

Буреносният й характер е формиран от проблемите в семейството й. До обяд баща й е най-добрият баща, а следобед - най-добрият алкохолик. Въпреки проблемите, Дана е готова да му прости, стига да й се извини.

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