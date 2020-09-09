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РИМ - Сливен и крепост "Туида" организират работилница "Родители с деца творят"

09 септември 2020 11:31, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 3 часа, брой четения: 46
РИМ - Сливен и крепост "Туида" организират работилница "Родители с деца творят"

Регионален исторически музей - Сливен съвместно с екипа на крепостта "Туида" организират работилница "Родители с деца творят" по повод Европейските дни на наследството 2020 г. Заниманията, свързани с изработка на изделия от вълна, ще се проведат на 19 септември (събота) в къща-музей "Сливенски бит" между 10 и 16 ч.

За участие е необходима предварителна заявка на телефон 0879 991 208 (г-жа Миглена Маринова - музеен педагог в РИМ - Сливен). Такса за закупуване на материалите: 5 лв.

Броят на участниците ще бъде съобразен с епидемиологичната обстановка и всички мерки в тази насока ще бъдат спазени.

Източник: Наблюдател бг

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