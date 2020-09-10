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Цитат на деня: Лао Дзъ

10 септември 2020 07:53, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 22
Лао Дзъ

Когато човек вярва в себе си, не се опитва да убеждава другите.

Когато е доволен от себе си, не се нуждае от одобрението на другите.

Когато човек се приема, целият свят го приема.

Ако сте депресирани, живеете в миналото.

Ако сте загрижени, живеете в бъдещето.

Ако сте в мир, живеете в настоящето.

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