Цитат на деня: Лао Дзъ

Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 22 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 22

Когато човек вярва в себе си, не се опитва да убеждава другите.

Когато е доволен от себе си, не се нуждае от одобрението на другите.

Когато човек се приема, целият свят го приема.

Ако сте депресирани, живеете в миналото.

Ако сте загрижени, живеете в бъдещето.

Ако сте в мир, живеете в настоящето.