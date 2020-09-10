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Повече излекувани, отколкото заразени от коронавирус през изминалото денонощие, за Сливенско болните от Covid-19 са двама
Броят на новите регистрирани случаи на COVID-19 в страната е 122. Направени са 5 145 теста като от тях положителни са 2,37% . Активни към момента са 4259 случая, от които 753 - хоспитализирани. В тежко състояние и в интензивни отделения се намират 60 души, съобщава NOVA.
Най-много новозаразени има в София и Благоевградска област – по 21, област Бургас – 15, Варна – 12, Стара Загора и Пловдив по 7 души, Монтана и Смолян по 5 души, Добрич, Русе и София – област по 4, Хасково и Шумен по 3, Перник, Пазарджик и Сливен по 2, Враца, Плевен, Кърджали и Разград по 1. В 7 области няма регистрирани нови случаи.
За последното денонощие за излекувани 177 пациенти и са починали 10.
Снимка: pixabay.com