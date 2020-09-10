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Започва учебната година в Обединена Школа по Изкуства "Мишо Тодоров" - Сливен

10 септември 2020 08:40, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 45
Обединена Школа по Изкуства

Започва учебната година в ОШИ "Мишо Тодоров". Заявете своето индивидуално участие в класовете при преподавателите: китара, джаз-пиано или вокална техника - пеене - Иван Кавръков 0887484366;

пиано - Величка Ченова 0883355124;

цигулка - Елена Попова 0886157003;

класически балет - Наталия Хаджикостова 0899166277;

спортни танци - Цанка Иванова 0879405409;

детски театър "Зора" - Ивайло Гандев 0895300977.

Допълнителна информация на телефон 0889344288 - Стефка Котова.

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