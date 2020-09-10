Нарушено водоподаване в индустриалната зона на Сливен и село Панаретово поради авария

Сливен Медия преди 22 минути, брой четения: 22 Излъчване:преди 22 минути, брой четения: 22

Днес 10 септември /четвъртък/ поради авария е прекъснато водоподаването на Банско шосе от 09.30ч. до 14.30ч.

Без вода е и село Панаретово до 15.30 часа.

ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.