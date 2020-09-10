Цветана Пиронкова, след като загуби от Серена Уилямс: Винаги вярвайте в себе си

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 43 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 43

Цветана Пиронкова отпадна от четвъртфиналите на US Open, след като загуби от 23-кратната шампионка от Големия шлем Serene Williams с 2-1 сета.

На пресконференция след мача Пиронкова заяви, че е доволна от цялостното си представяне на турнира по тенис и има послание към българите навсякъде по света: „Моето послание е, че човек винаги трябва да вярва в себе си, защото това е най-важно.“

След мача Серена Уилямс заяви, че Пиронкова е играла „невероятно“ и че „това просто ми показва колко са корави майките“.