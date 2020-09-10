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Цветана Пиронкова, след като загуби от Серена Уилямс: Винаги вярвайте в себе си

10 септември 2020 10:21, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 43
Цветана Пиронкова

Цветана Пиронкова отпадна от четвъртфиналите на US Open, след като загуби от 23-кратната шампионка от Големия шлем Serene Williams с 2-1 сета.

На пресконференция след мача Пиронкова заяви, че е доволна от цялостното си представяне на турнира по тенис и има послание към българите навсякъде по света: „Моето послание е, че човек винаги трябва да вярва в себе си, защото това е най-важно.“

След мача Серена Уилямс заяви, че Пиронкова е играла „невероятно“ и че „това просто ми показва колко са корави майките“.

Източник: БНР
Снимка: БТА

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