Съобщение от "Топлофикация - Сливен" за нарушено топлоподаване

Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 57 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 57

Поради отстраняване на авария по магистрален тръбопровод ще бъде спряно топлоподаването на 10.09.2020г. от 11:00ч. до 20:00ч. към следните адреси: ж.к."Дружба" блокове 14, 18, 20, 21, 22, 23.

Ръководството на дружеството се извинява за причиненото неудобство.