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Съобщение от "Топлофикация - Сливен" за нарушено топлоподаване

10 септември 2020 11:17, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 57
ТЕЦ - Сливен

Поради отстраняване на авария по магистрален тръбопровод ще бъде спряно топлоподаването на 10.09.2020г. от 11:00ч. до 20:00ч. към следните адреси: ж.к."Дружба" блокове 14, 18, 20, 21, 22, 23.

Ръководството на дружеството се извинява за причиненото неудобство.

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