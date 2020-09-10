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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Водач на товарен автомобил с алкохол 2,03 промила е установен от полицейски служители в Сливен

10 септември 2020 12:03, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 32
Пиян водач

Водач на товарен автомобил с алкохол над 2,00 промила е установен от полицейски служители в град Сливен. На 8 септември, в 19,00 часа, в кв. „Стоян Заимов”, е извършена проверка на 58-годишния Д.Д. от град Сливен, водач на товарен автомобил „Ивеко”. Пробата за употреба на алкохол е показала положителен резултат 2,03 промила. По случая е започнато бързо производство.

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