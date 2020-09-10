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Седмица на пожарната безопасност - Дейности на РДПБЗН-Сливен от 14 до 18 септември

10 септември 2020 14:23, Людмила Калъпчиева
Излъчване: Туида Нюз преди около 1 час, брой четения: 26
pixabay.com

Дейности на РДПБЗН-Сливен по повод Седмицата на пожарната безопасност от 14.09.2020г. до 18.09.2020 г. може да прочетете в прикачения файл.

Файлове

Дейности на РДПБЗН-Сливен по повод Седмицата на пожарната безопасност от 14.09.2020г. до 18.09.2020 г. [51.5KB]

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