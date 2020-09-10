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GIGABYTE, AMD и Northern Data AG обединяват усилия за мега проект свързан с високопроизводителни изчислителни среди
10 септември 2020 г. - AMD съобщава за ново сътрудничество с GIGABYTE Technology и Northern Data AG за създаването на HPC мега проект с обща разпределена изчислителна мощност около 3.1 exaflops. GIGABYTE ще достави GPU-базираните сървърни системи с 2-ро поколение AMD EPYC процесори и Radeon Instinct графични ускорители на Northern Data. Northern Data разработва разпределен изчислителен клъстер базиран на хардуер от GIGABYTE и AMD, който ще бъде разположен в локации в Норвегия, Швеция и Канада.
Томас Йен, мениджър продажби и бизнес развитие в GIGABYTE Technology, коментира: "Ние сме силно развълнувани по отношение на този мега проект и сътрудничеството с Northern Data. В сътрудничество с AMD ние можем да проектираме, произведем и доставим голям обем сървъри от много високо качество само за няколко месеца. Това убеди Northern Data да оборудва своята GPU-базирана HPC платформа за рендъринг, машинно обучение и изкуствен интелект с GIGABYTE сървъри."
Сикх Дилон, Търговски директор ЕМЕА корпоративен канал в AMD, коментира: “За нас е удоволствие да си сътрудничим с GIGABYTE и Northern Data, един от глобалните лидери в HPC средите. С нетърпение очакваме да работим по този голям проект, използващ 2-ро поколение AMD EPYC процесори и AMD Radeon Instinct графични ускорители, който поставя много високи стандарти за производителност, сигурност и мащабируемост за най-интензивните работни задачи.”