От 14 септември започва издаването на абонаментни карти за градския транспорт в Сливен

Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 39 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 39

От 14 септември, понеделник започва издаването на абонаментни карти за пътуване в градския транспорт в новоизградените пунктове, както следва:

- спирка „ДКЦ 2“, Център, бул.“Стефан Караджа“ /пред входа на ДКЦ2/;

- спирка „Българка“, кв. „Българка“, бул.“Стефан Стамболов“.

Пунктовете ще бъдат с работно време - от понеделник до петък, от 8 ч. до 16.30ч., почивка от 12 ч. до 12:30 ч.

От „Пътнически превози“ ЕООД – Сливен съобщават още, че от 14.09.2020г. се спира продажбата на карти за градския транспорт на Автогара Сливен.