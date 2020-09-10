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Сливен. Новини от източника. Последни новини

От 14 септември започва издаването на абонаментни карти за градския транспорт в Сливен

10 септември 2020 14:32, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 39
От 14 септември, понеделник започва издаването на абонаментни карти за пътуване в градския транспорт

От 14 септември, понеделник започва издаването на абонаментни карти за пътуване в градския транспорт в новоизградените пунктове, както следва:

- спирка „ДКЦ 2“, Център, бул.“Стефан Караджа“ /пред входа на ДКЦ2/;

- спирка „Българка“, кв. „Българка“, бул.“Стефан Стамболов“.

Пунктовете ще бъдат с работно време - от понеделник до петък, от 8 ч. до 16.30ч., почивка от 12 ч. до 12:30 ч.

От „Пътнически превози“ ЕООД – Сливен съобщават още, че от 14.09.2020г. се спира продажбата на карти за градския транспорт на Автогара Сливен.

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