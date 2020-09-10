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Отчитат по-голям брой безработни, постъпили на работа в Сливенско

10 септември 2020 14:46, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 48 минути, брой четения: 33
Отчитат по-голям брой безработни, постъпили на работа в Сливенско

През м.юли, третия месец след края на извънредното положение, броят на постъпилите на работа безработни лица отново е значителен: за месеца те са 585 души и са с 55% повече от постъпилите на работа през същия месец на 2019 г. в областта (377 души). Това сочи справка на Бюрото по труда в Сливен.

Работа на субсидирани работни места са започнали 102 лица от рисковите групи – 46 по насърчителни мерки, 46 по програми за обучение и заетост и 10 по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Заявените работни места в бюрата по труда на първичния пазар на труда през юли са 437. Най-голям дял свободни работни места са заявени в преработващата промишленост (35%); търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети (17%); административни и спомагателни дейности (17%); образование (10%); хотелиерството и ресторантьорството (9%); селско, горско и рибно стопанство (3%).

Най-много работни места са обявени за позициите: манипулант в промишлеността, общ работник, работник в консервна фабрика, учител, монтажник на кабели, сезонен работник в земеделието, готвач и др.

 

Източник: dnews

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