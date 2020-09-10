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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Изписан млад пациент погрешно обявен за починал от Covid-19 от РЗИ-Стара Загора

10 септември 2020 15:46, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 40 минути, брой четения: 43
Портал за коронавирус

28-годишен пациент, успешно излекуван от коронавирус и изписан от болница, погрешно е бил обявен за починал от РЗИ-Стара Загора, съобщиха от Министерството на здравеопазването.

„След извършена проверка от Министерство на здравеопазването във връзка с информация в Информационната система за COVID-19 за починал 28-годишен мъж, беше установено: Служител на регионалната здравна инспекция в Стара Загора е допуснал техническа грешка при актуализирането на статуса на пациента.

28-годишният мъж е успешно излекуван и изписан след болнично лечение“, уточняват от здравното министерство.

РЗИ-Стара Загора поднася извиненията си на обществеността.

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