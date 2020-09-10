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Изписан млад пациент погрешно обявен за починал от Covid-19 от РЗИ-Стара Загора
28-годишен пациент, успешно излекуван от коронавирус и изписан от болница, погрешно е бил обявен за починал от РЗИ-Стара Загора, съобщиха от Министерството на здравеопазването.
„След извършена проверка от Министерство на здравеопазването във връзка с информация в Информационната система за COVID-19 за починал 28-годишен мъж, беше установено: Служител на регионалната здравна инспекция в Стара Загора е допуснал техническа грешка при актуализирането на статуса на пациента.
28-годишният мъж е успешно излекуван и изписан след болнично лечение“, уточняват от здравното министерство.
РЗИ-Стара Загора поднася извиненията си на обществеността.
Източник: https://dariknews.bg/regioni/stara-zagora/izpisan-mlad-pacient-pogreshno-obiaven-za-pochinal-ot-covid-19-ot-rzi-stara-zagora-2239874