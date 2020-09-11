Цитат на деня: Паулу Коелю

Сливен Медия преди 42 минути, брой четения: 33 Излъчване:преди 42 минути, брой четения: 33

Видях,че самотата е по-силна,когато се опитваме да се борим с нея,и отслабва,когато просто не и обръщаме внимание.