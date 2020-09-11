Нарушено водоподаване в част от Руски квартал поради авария

Сливен Медия преди 37 минути, брой четения: 36 Излъчване:преди 37 минути, брой четения: 36

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 11.09.2020г. (петък) до 13:00ч. е прекъснато водоподаването на част от Руския квартал - северната част.

При възможност водоснабдяването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.