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Съобщение от "Топлофикация - Сливен" за нарушено топлоподаване

11 септември 2020 10:41, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 47 минути, брой четения: 41
ТЕЦ - Сливен

Днес, 11.09.2020г. от 10:30ч. до 24:00ч. ще бъде спряно топлоподаването към следните адреси: ж.к."Даме Груев" от бл.1 до бл.16, ул."Янко Забунов" 20, ж.к."Стоян Заимов", ж.к."Дружба", ж.к."Младост", ж.к."Българка", ж.к."Сини камъни", поради отстраняване на авария по магистрален тръбопровод.

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