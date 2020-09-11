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Информационен бюлетин на ОД МВР - Сливен за 11.09.2020 г.

11 септември 2020 14:21, Людмила Калъпчиева
Излъчване: Туида Нюз преди 14 минути, брой четения: 9
ОДМВР-Сливен

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ЗА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ на МВР – СЛИВЕН

За времето от 06,00 часа на 010.09.2020г. до 06,00 часа на 11.09.2020 г.

 

На 10 септември, в 16,55 часа, в РУ-Нова Загора е получено съобщение за възникнало тежко пътно произшествие на главен път II-66, км.34. Произшествието е възникнало между лек автомобил „Форд Фиеста”, управляван от водач на 57 години от град Нова Загора и лек автомобил „Тойота”, управляван от 39–годишен мъж от град Сливен. По първоначални данни водачът на лекия автомобил „Форд Фиеста”, движещ се в посока град Нова Загора, е навлязъл в насрещното движение и се е ударил в лекия автомобил ”Тойота Ярис”, който се е движил в посока град Стара Загора. В резултат на удара двата автомобила се преобръщат извън пътното платно и се възпламеняват. От произшествието са загинали 66-годишен мъж, пътник в лекия автомобил „Форд”, водачът и пътник на 36-години от лекия автомобил „Тойота”. По случая е образувано досъдебно производство. Водачът на лекия автомобил „Форд” е транспортиран за МБАЛ-Сливен и настанен за лечение с опасност за живота. За случая е уведомена Окръжна прокуратура –Сливен. Образувано е досъдебно производство.

 

Водач от град Ямбол, употребил наркотици, е установен от полицейски служители в град Сливен. На 10 септември, в 16,40 часа, на ул.”Аксаков” е извършена проверка на 31-годишния В. А., водач на лек автомобил „Фор Фиеста”. При проверката за употреба на наркотици е установено наличие на метамфетамин. В.А. е задържан за 24 часа в РУ-Сливен. По случая е започнато досъдебно производство.

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