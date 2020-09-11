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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Историческите спорове между България и Северна Македония остават нерешени

11 септември 2020 16:15, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 35 минути, брой четения: 34
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Премиерът на Северна Македония Зоран Заев винаги говори с голям оптимизъм и голяма надежда. Надявам се да е честен, но и до днес почти няма резултати. От Скопие зависи да започне преговори с ЕС, заяви българският евродепутат Андрей Ковачев пред БГНЕС по повод последните изявления на Заев относно историческите спорове между София и Скопие.

Не мога да разбера защо смята, че ако приемем историческата истина за Гоце Делчев, че той се е определил като българин, това би било загуба за тях. Казваме им: Напротив, той също е ваш. Трябва да го почитаме още повече заедно. Всички революционери и лидери на националното възраждане от 19 и началото на 20 век са общи исторически личности, коментира Андрей Ковачев.

Източник:
Sofia Photo Agency
www.novinite.com

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