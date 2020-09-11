3-ма загинали при ПТП край Нова Загора

Сливен Медия преди 19 минути, брой четения: 16 Излъчване:преди 19 минути, брой четения: 16

На 10 септември, в 16,55 часа, в РУ-Нова Загора е получено съобщение за възникнало тежко пътно произшествие на главен път II-66, км.34. Произшествието е възникнало между лек автомобил „Форд Фиеста”, управляван от водач на 57 години от град Нова Загора и лек автомобил „Тойота”, управляван от 39–годишен мъж от град Сливен. По първоначални данни водачът на лекия автомобил „Форд Фиеста”, движещ се в посока град Нова Загора, е навлязъл в насрещното движение и се е ударил в лекия автомобил ”Тойота Ярис”, който се е движил в посока град Стара Загора. В резултат на удара двата автомобила се преобръщат извън пътното платно и се възпламеняват. От произшествието са загинали 66-годишен мъж, пътник в лекия автомобил „Форд”, водачът и пътник на 36-години от лекия автомобил „Тойота”. По случая е образувано досъдебно производство. Водачът на лекия автомобил „Форд” е транспортиран за МБАЛ-Сливен и настанен за лечение с опасност за живота. За случая е уведомена Окръжна прокуратура –Сливен. Образувано е досъдебно производство.