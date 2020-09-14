Нарушено водоподаване в Твърдица и Шивачево поради авария

Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 34 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 34

Днес 14 септември /понеделник/ поради авария е прекъснато водоподаването в източната част на гр. Твърдица до 17.00ч.

Без вода е и ниската част на град Шивачево до 14 часа.

ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.