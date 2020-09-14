Задържаха мъж от Сливен, ударил 16-годишно момче

Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 34 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 34

Криминалисти на участък „Надежда“ към РУ-Сливен са задържали 29-годишния Н.Б. за причиняване на телесна повреда. На 12 септември, около 02,00 часа, при сбиване Н.Б. е ударил 16-годишно момче, като му е причинил телесна повреда, изразяваща се в избиване на два предни зъба.

Н.Б. е отведен в РУ-Сливен и задържан за 24 часа. По случая е започнато досъдебно производство.