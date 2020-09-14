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Откриване на учебната 2020/2021 година

14 септември 2020 11:57, Ивелина Тодорова (ОУ "Панайот Хитов")
Излъчване: ОУ "П. Хитов" (VII) преди 13 часа, брой четения: 195
Първи учебен ден

Уважаеми родители и ученици, лятото свърши и отново сме на прага на новата учебна година. Ръководство и учители на ОУ "Панайот Хитов", официално Ви кани на 15 септември 2020 година от 9.00 часа в двора на училището, за да отпразнуваме заедно завръщането ни в училище. Успешна учебна година!

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