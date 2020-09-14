Откриване на учебната 2020/2021 година

ОУ "П. Хитов" (VII) преди 13 часа, брой четения: 195 Излъчване:преди 13 часа, брой четения: 195

Уважаеми родители и ученици, лятото свърши и отново сме на прага на новата учебна година. Ръководство и учители на ОУ "Панайот Хитов", официално Ви кани на 15 септември 2020 година от 9.00 часа в двора на училището, за да отпразнуваме заедно завръщането ни в училище. Успешна учебна година!