Кметът Стефан Радев поздрави българската общност в украинския град Мелитопол

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 51 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 51

Кметът Стефан Радев изпрати поздравителен адрес до българската общност в украинския град Мелитопол по повод IX Събор на българите в Украйна. На него нашите сънародници откриха бюст-паметник на сливенския войвода Хаджи Димитър.

В адреса кметът посочва, че побратименият на Сливен Мелитопол е столица на това значимо събитие. Той изразява радостта си от това, че паметникът на един от легендарните символи на българската борба за свобода – Хаджи Димитър, вече стои на площад „Сливен“ в украинския град.

Кметът Стефан Радев беше поканен на събитието, което се проведе на 11 и 12 септември, но поради епидемиологичната обстановка не можа да се присъедини към празника.