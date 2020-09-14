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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Кметът Стефан Радев поздрави българската общност в украинския град Мелитопол

14 септември 2020 14:21, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 51
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Кметът Стефан Радев изпрати поздравителен адрес до българската общност в украинския град Мелитопол по повод IX Събор на българите в Украйна. На него нашите сънародници откриха бюст-паметник на сливенския войвода Хаджи Димитър.

В адреса кметът посочва, че побратименият на Сливен Мелитопол е столица на това значимо събитие. Той изразява радостта си от това, че паметникът на един от легендарните символи на българската борба за свобода – Хаджи Димитър, вече стои на площад „Сливен“ в украинския град.

Кметът Стефан Радев беше поканен на събитието, което се проведе на 11 и 12 септември, но поради епидемиологичната обстановка не можа да се присъедини към празника.

Снимка: Facebook/Асоциация на българите в Украйна

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