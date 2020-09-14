ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА В ПРОФИЛИРАНАТА ХУМАНИТАРНА ГИМНАЗИЯ „ДАМЯН ДАМЯНОВ”

ПХГ "Дамян Дамянов" преди 16 часа, брой четения: 202 Излъчване:преди 16 часа, брой четения: 202

Уважаеми ученици,

На 15 септември – вторник, в 10:00 часа, пред Втори корпус на гимназията (южната сграда) заедно ще дадем началото на новата учебна година. Очакваме на тържеството да дойдете с предпазни средства и всички да спазваме определените противоепидемични мерки. От 10:30 часа всички класове ще проведат първия си за годината час на класа.

Желаем на всички успешна и спокойна нова учебна година!