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ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА В ПРОФИЛИРАНАТА ХУМАНИТАРНА ГИМНАЗИЯ „ДАМЯН ДАМЯНОВ”

14 септември 2020 15:38, Дияна Костадинова (ПХГ "Дамян Дамянов")
Излъчване: ПХГ "Дамян Дамянов" преди 16 часа, брой четения: 202
15.09.

Уважаеми ученици,

На 15 септември – вторник, в 10:00 часа, пред Втори корпус на гимназията (южната сграда) заедно ще дадем началото на новата учебна година. Очакваме на тържеството да дойдете с предпазни средства и всички да спазваме определените противоепидемични мерки. От 10:30 часа всички класове ще проведат първия си за годината час на класа.

Желаем на всички успешна и спокойна нова учебна година!

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