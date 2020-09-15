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143 са новозаразените през изминалото денонощие, 8 от тях в Сливенско
Излекуваните от Covid-19 у нас са с 20 повече от новозаразените с коронавирус за последното денонощие към 00:00 ч. на 15 септември. 3163 PCR теста са направени за последните 24 часа, от които 143 са с положителен резултат, а 163 души са излекувани по данни на Единния информационен портал.
Разпределението по области е както следва: Благоевгpад - 12; Бypгаc - 24; Варна - 8; Велико Търново – 2; Враца – 5; Добpич - 4; Къpджoли - 19; Кюстендил – 1; Монтана - 1; Плевен - 2; Пловдив - 10; Русе - 4; Сливен – 8; Смолян – 1; София област – 5; София (гpад) - 12; Стара Загора – 15; Търговище - 1; Хасково - 1; Шyмен - 5; Ямбол - 3.
Активните случаи са 4402, хоспитализирани са 730 души, от които 49 са в интензивни отделения.
Починалите през последните 24 часа са 9, общо 729 души за целия период на пандемията.
Снимка: pixabay.com