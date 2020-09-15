Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

143 случая на коронавирус у нас, 8 от тях в Сливен

15 септември 2020 07:35, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди около 1 седмица, брой четения: 176
Коронавирус

143 са новозаразените с коронавирусна инфекция лица при направени 3163 PCR-теста за последното денонощие. Това сочат данните на Единния информационен портал.Така общият брой на заразените става 18 061.

163 са излекуваните за последното денонощие и общо стават 12 930.

Починалите, при които е бил потвърден новият коронавирус, са 729, като 9 са от изминалото денонощие.

730 са хоспитализираните пациенти заради коронавирусна инфекция, 49 от тях са в интензивно отделение.

Разпределението по области по настоящ адрес на лицата е, както следва: Благоевград - 12; Бургас - 24; Варна - 8; Велико Търново – 2; Враца – 5; Добрич - 4; Кърджали - 19; Кюстендил – 1; Монтана - 1; Плевен - 2; Пловдив - 10; Русе - 4; Сливен – 8; Смолян – 1; София област – 5; София (град) - 12; Стара Загора – 15; Търговище - 1; Хасково - 1; Шумен - 5; Ямбол - 3.

« предишнаследваща »


 