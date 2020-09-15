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Сливен. Новини от източника. Последни новини
143 случая на коронавирус у нас, 8 от тях в Сливен
143 са новозаразените с коронавирусна инфекция лица при направени 3163 PCR-теста за последното денонощие. Това сочат данните на Единния информационен портал.Така общият брой на заразените става 18 061.
163 са излекуваните за последното денонощие и общо стават 12 930.
Починалите, при които е бил потвърден новият коронавирус, са 729, като 9 са от изминалото денонощие.
730 са хоспитализираните пациенти заради коронавирусна инфекция, 49 от тях са в интензивно отделение.
Разпределението по области по настоящ адрес на лицата е, както следва: Благоевград - 12; Бургас - 24; Варна - 8; Велико Търново – 2; Враца – 5; Добрич - 4; Кърджали - 19; Кюстендил – 1; Монтана - 1; Плевен - 2; Пловдив - 10; Русе - 4; Сливен – 8; Смолян – 1; София област – 5; София (град) - 12; Стара Загора – 15; Търговище - 1; Хасково - 1; Шумен - 5; Ямбол - 3.