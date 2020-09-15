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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Задържаха мъж, ударил гражданин в търговски обект в кв. "Клуцохор"

15 септември 2020 11:12, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 18 минути, брой четения: 16
Задържан

59-годишен мъж е задържан за хулиганство. На 14 септември, около 10.00 часа, е получен сигнал за мъж, който грубо нарушава обществения ред, извършва непристойни действия и удря 35-годишен гражданин в търговски обект, в сливенския квартал „Клуцохор“. Извършителят е В.Й. на 59 години от град Сливен.

Той е отведен в РУ-Сливен и задържан за 24 часа. На В.Й. е съставен акт по УБДХ, като съдът му е наложил административно наказание „задържане за едно денонощие в структурно звено на МВР“.

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