Задържаха мъж, ударил гражданин в търговски обект в кв. "Клуцохор"

Сливен Медия преди 18 минути, брой четения: 16 Излъчване:преди 18 минути, брой четения: 16

59-годишен мъж е задържан за хулиганство. На 14 септември, около 10.00 часа, е получен сигнал за мъж, който грубо нарушава обществения ред, извършва непристойни действия и удря 35-годишен гражданин в търговски обект, в сливенския квартал „Клуцохор“. Извършителят е В.Й. на 59 години от град Сливен.

Той е отведен в РУ-Сливен и задържан за 24 часа. На В.Й. е съставен акт по УБДХ, като съдът му е наложил административно наказание „задържане за едно денонощие в структурно звено на МВР“.