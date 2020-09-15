НСИ отчита нулева инфлация за август 2020 г.

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Българският национален статистически институт регистрира 0% месечна инфлация през август. Индексът на потребителските цени се е увеличил с 1,2% в сравнение със същия месец на 2019 г., информира репортерът на БНР Марта Младенова.

През август тази година цените на горивата са нараснали с 2% в сравнение с юли, показват още статистически данни. Цените на транспортните услуги също отбелязаха лек ръст. Цените на лекарствата също леко се повишиха през август. Цените на дрехите и храните, особено плодовете и зеленчуците обаче са паднали миналия месец. Инфлацията между януари и август беше отрицателна в размер на -0,5%.

През юли средните осигурителни доходи в България бяха 541 евро, съобщи още НСИ.