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НСИ отчита нулева инфлация за август 2020 г.

15 септември 2020 16:11, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 31 минути, брой четения: 29
0% инфлация в България през месец август

Българският национален статистически институт регистрира 0% месечна инфлация през август. Индексът на потребителските цени се е увеличил с 1,2% в сравнение със същия месец на 2019 г., информира репортерът на БНР Марта Младенова.

През август тази година цените на горивата са нараснали с 2% в сравнение с юли, показват още статистически данни. Цените на транспортните услуги също отбелязаха лек ръст. Цените на лекарствата също леко се повишиха през август. Цените на дрехите и храните, особено плодовете и зеленчуците обаче са паднали миналия месец. Инфлацията между януари и август беше отрицателна в размер на -0,5%.

През юли средните осигурителни доходи в България бяха 541 евро, съобщи още НСИ.

Източник: БНР

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