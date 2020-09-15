Случай на Западнонилска треска в Пазарджишко

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 49 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 49

Първи случай на западнонилска треска за тази година е регистриран в Пазарджишко. Заболяването е потвърдено при 73-годишен мъж, който се лекува в Инфекциозно отделение на МБАЛ-Пазарджик, съобщиха от лечебното заведение.

Пациентът е с придружаващи заболявания, които много наподобявали симптоми на инфекцията.

Предвид сезона лекарите преценили, че трябва да бъде изследван и за това заболяване и резултатите потвърдили диагнозата.

В Пазарджик до 2019 г. са диагностицирани общо четирима болни със западнонилска треска.