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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Нарушено водоподаване в част от кв. "Клуцохор" поради авария

16 септември 2020 09:14, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 38
ВиК

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 16.09.2020г. (сряда) от 09:00ч. до 14:00ч. ще бъде прекъснато водоподаването в района на ул. "Баба Тонка" и алеите.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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