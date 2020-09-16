Нарушено водоподаване в част от кв. "Клуцохор" поради авария

Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 38 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 38

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 16.09.2020г. (сряда) от 09:00ч. до 14:00ч. ще бъде прекъснато водоподаването в района на ул. "Баба Тонка" и алеите.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.