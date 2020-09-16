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Почина собственикът на механа "Младия елен" Диан Качаров
Стопанинът на механата „Младият елен“ Диан Качаров е починал, съобщава "Сливен днес и утре".
Диан може да имаше много кусури, но беше приятел с прителите си. Но не и враг с враговете си. Извън приказките, които се изприказваха за него, за миналото му и т.н., той бе чист по сърце, споделят негови скърбящи близки.
Диан смяташе мнозина за приятели, но мнозина се отрекоха от него, подобно на свети апостол Петър за Христос. За минали грехове той публично се покая, но отказа до последно да приеме преписвани нему грехове.
Бог да те прости, Дидо, ще липсваш на много хора!