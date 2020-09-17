Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

174 са заразените с коронавирус през изминалите 24 часа в България, трима от тях в Сливенско

17 септември 2020 08:32, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 66
Коронавирус

По данни на Единния информационен портал 174 са положителните тестове за последното денонощие при направени общо 4835, което е 3,6%.

Отново броят на излекуваните - 184 души, превишава броя на новозаразените. Намалява броят на болни в интензивни отделения – 43 души от общо 744 хоспитализирани. Активни случаи са 4 410.

Най-много заразени има в столицата – 39 души, следват областите Благоевград – 28 и Пловдив – 19, Бургас - 14, Стара Загора - 12, Ямбол - 10, Габрово и Пазарджик по 7, Варна - 5, Плевен - 4, Добрич, Кърджали, Силистра, Сливен и Смолян по 3, Шумен, Търговище, Разград, Русе, Перник и Монтана по 2, Видин и Враца по 1.

В пет области няма нови случаи, това са Велико Търново, Кюстендил, Ловеч, София-област и Хасково.

За изминалите 24 часа са починали 3 души, с което общия брой става 739.

Снимка: pixabay.com

« предишнаследваща »


 