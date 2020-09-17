174 са заразените с коронавирус през изминалите 24 часа в България, трима от тях в Сливенско

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 66 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 66

По данни на Единния информационен портал 174 са положителните тестове за последното денонощие при направени общо 4835, което е 3,6%.

Отново броят на излекуваните - 184 души, превишава броя на новозаразените. Намалява броят на болни в интензивни отделения – 43 души от общо 744 хоспитализирани. Активни случаи са 4 410.

Най-много заразени има в столицата – 39 души, следват областите Благоевград – 28 и Пловдив – 19, Бургас - 14, Стара Загора - 12, Ямбол - 10, Габрово и Пазарджик по 7, Варна - 5, Плевен - 4, Добрич, Кърджали, Силистра, Сливен и Смолян по 3, Шумен, Търговище, Разград, Русе, Перник и Монтана по 2, Видин и Враца по 1.

В пет области няма нови случаи, това са Велико Търново, Кюстендил, Ловеч, София-област и Хасково.

За изминалите 24 часа са починали 3 души, с което общия брой става 739.