Червен код за пожари е обявен в Ямбол, Сливен, Хасково, Стара Загора и Бургас

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 45 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 45

Код червен за висок риск от пожари е обявен отново днес за цялата област Ямбол и части от областите Сливен, Хасково, Стара Загора и Бургас. За това предупреждават от Националния институт по метеорология и хидрология.

И макар, че през следващите дни се очаква леко понижение на температурите, рискът остава и през следващите два дни, особено в петък, когато отново за област Ямбол е в сила код червен.

149 пожара горяха вчера в страната. Пострадала е жена на 45 години, настанена в болница с множество изгаряния вследствие на пожар в къща в с. Три кладенци, община Враца.