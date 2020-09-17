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Червен код за пожари е обявен в Ямбол, Сливен, Хасково, Стара Загора и Бургас

17 септември 2020 09:55, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 45
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Код червен за висок риск от пожари е обявен отново днес за цялата област Ямбол и части от областите Сливен, Хасково, Стара Загора и Бургас. За това предупреждават от Националния институт по метеорология и хидрология.

И макар, че през следващите дни се очаква леко понижение на температурите, рискът остава и през следващите два дни, особено в петък, когато отново за област Ямбол е в сила код червен.

149 пожара горяха вчера в страната. Пострадала е жена на 45 години, настанена в болница с множество изгаряния вследствие на пожар в къща в с. Три кладенци, община Враца.

Източник: Радио 999
Снимка: НИМХ

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