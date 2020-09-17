Нарушено водоподаване в района на ул. „Неофит Рилски" и "Новоселски мост" поради авария

Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 26 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 26

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт днес 17.09.2020 от 15.00 до 17.00 часа

ще бъде прекъснато водоподаването в района на ул. „Неофит Рилски" и "Новоселски мост".

При възможност водоснабдяването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.