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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Нарушено водоподаване в района на ул. „Неофит Рилски" и "Новоселски мост" поради авария

17 септември 2020 15:38, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 26
ВиК

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт днес 17.09.2020 от 15.00 до 17.00 часа

ще бъде прекъснато водоподаването в района на ул. „Неофит Рилски" и "Новоселски мост".

При възможност водоснабдяването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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