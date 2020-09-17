В Бургас ще се проведе международен турнир по тенис на маса за хора с увреждания

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40 спортисти с увреждания от България, Сърбия, Босна и Херцеговина са подали заявка за участие в международен турнир по тенис на маса в Бургас. Състезанието ще се състои на 18 и 19 септември.

Организатор на турнира е клуб "Джавелин". Началото в петък е в 10:00 часа със срещи на сингъл. В събота в същия час ще започне надпреварата на двойки, а в следобедните часове ще се проведе и церемонията по награждаването, съобщават от пресцентъра на Община Бургас.