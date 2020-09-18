Трима са заразени с коронавирус през последното денонощие в Сливенско

Клуб на инвалидите-Сливен преди 30 минути, брой четения: 28 Излъчване:преди 30 минути, брой четения: 28

Новите случаи на коронавирус у нас са 154 при направени 5 856 PCR-теста.

Така общият брой на потвърдените случаи става 18 544, от които 4 404 активни.

Разпределението по области по настоящ адрес на лицата е, както следва: Благоевград - 29; Бургас - 9; Варна - 4; Враца - 2; Габрово - 2; Добрич - 3; Кърджали - 1; Кюстендил - 3; Ловеч - 1; Пазарджик - 7; Перник - 1; Плевен - 4; Пловдив - 9; Русе - 3; Силистра - 1; Сливен - 3; Смолян - 2; София област - 4; София (град) - 47; Стара Загора - 10; Търговище - 3; Хасково - 1; Шумен - 2;

Най-много новозаразени има отново в столицата - 47 и област Благоевград - 29.

В Пловдив - 9, в Пазарджик - 7, в Смолян - 2.

10 души с коронавирус са починали вчера.

Излекуваните са 150.