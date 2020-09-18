Укрепиха свлачището в участъка от пътя Сливен - връх "Българка" - Раково

Сливен Медия преди 17 минути, брой четения: 24 Излъчване:преди 17 минути, брой четения: 24

Общината укрепи свлачището в участъка от пътя Сливен-връх Българка-Раково. Предприети са бързи възстановителни действия, за да се избегнат инциденти и нарушаване на общинската инфраструктура.

Заради падналите през последния месец за кратко време поройни валежи и в резултат на възникнала ерозия в стръмния участък от пътя, беше настъпило скоростно свличане на земни и скални маси по ската. Свлачището нанесе щети върху банкета и част от пътното платно и мантинелата.

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