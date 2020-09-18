Нарушено водоподаване в кв. "Младост" поради авария

Сливен Медия преди 14 минути, брой четения: 23 Излъчване:преди 14 минути, брой четения: 23

Днес 18.09 /петък/ поради авария е прекъснато водоподаването в кв. "Младост" от 09.00ч. до 11.30ч.

ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.