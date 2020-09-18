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Нарушено водоподаване в кв. "Младост" поради авария

18 септември 2020 09:08, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 14 минути, брой четения: 23
ВиК

Днес 18.09 /петък/ поради авария е прекъснато водоподаването в кв. "Младост" от 09.00ч. до 11.30ч.

ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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