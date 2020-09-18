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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Задържаха 38-годишен мъж от с. Градец, отправял обиди и заплахи в заведение на кооперативния пазар Сливен

18 септември 2020 10:35, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 19 минути, брой четения: 8
Задържан

Служители на група „Охрана на обществения ред“ са задържали 38-годишен мъж от село Градец за хулиганство. На 17 септември, около 14,50 часа, в заведение на кооперативния пазар в град Сливен 38-годишният Л.Г. е влязъл в конфликт и физическа саморазправа с клиенти на заведението, като е отправял обиди и заплахи.

Той е отведен в РУ-Сливен и задържан за 24 часа. Съставен му е акт по УБДХ.

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