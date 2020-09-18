Районна прокуратура – Сливен предаде на съд Божидар, изнасилил възрастна жена в Шивачево

Сливен Медия преди 24 минути, брой четения: 27 Излъчване:преди 24 минути, брой четения: 27

Районна прокуратура – Сливен предаде на съд Божидар П. Той е обвинен за това, че се съвкупил с 86-годишна жена, като я принудил чрез използване на сила. Престъплението е осъществено на 12.07.2020 г. срещу 13.07.2020 г. в град Шивачево, област Сливен.

Припомняме, че разследването по случая бе приключено за по-малко от два месеца от датата на извършване на престъпното деяние. Обвинителният акт бе внесен в съда в същия срок – на 09.09.2020 г. Обвиняемият Божидар П. е с наложена мярка за неотклонение "задържане под стража“, която не е отменяна след неговото първоначално задържане.