Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Силно земетресение с магнитуд 5.9 южно от остров Крит

18 септември 2020 21:27, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 50
Земетресение

Силно земетресение с магнитуд 5.9 южно от остров Крит, показва справка на Европейския средиземноморски сеизмологичен център.

Трусът е станал в 19:28 часа местно време (съвпада с българското) на 29 километра югоизточно от Асимион и на 57 километра юг-югоизточно от Ираклион в Средиземно море на дълбочина от 45 километра.

Трусът е усетен много силно на остров Крит, но засега няма информации за пострадали хора и нанесени материални щети. Не е обявена опасност от възникване на цунами.

« предишнаследваща »


 