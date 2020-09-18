Силно земетресение с магнитуд 5.9 южно от остров Крит

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 50 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 50

Силно земетресение с магнитуд 5.9 южно от остров Крит, показва справка на Европейския средиземноморски сеизмологичен център.

Трусът е станал в 19:28 часа местно време (съвпада с българското) на 29 километра югоизточно от Асимион и на 57 километра юг-югоизточно от Ираклион в Средиземно море на дълбочина от 45 километра.

Трусът е усетен много силно на остров Крит, но засега няма информации за пострадали хора и нанесени материални щети. Не е обявена опасност от възникване на цунами.