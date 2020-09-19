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Сливен. Новини от източника. Последни новини

189 са новодиагностицираните с коронавирус през изминалите 24 часа, четири от тях в Сливенско

19 септември 2020 08:34, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 10 минути, брой четения: 29
Тест за коронавирус

189 са новодиагностицираните с коронавирус през изминалите 24 часа.

За последното денонощие са направени общо 6042 PCR теста. Това показват данните в Националната информационна система.

Така общият брой на потвърдените случаи става 18 733, от които 4470 активни.

Разпределението по области по настоящ адрес на лицата е, както следва: Благоевград – 29; Бургас – 6; Варна – 14; Велико Търново – 2, Враца – 5; Габрово – 1; Добрич – 3; Кърджали – 1; Кюстендил – 3; Ловеч – 1; Монтана – 3, Пазарджик – 7; Перник – 1; Плевен – 4; Пловдив – 20; Разград – 1, Русе – 1; Сливен – 4; Смолян – 1; София област – 5; София (град) – 40; Стара Загора – 16; Търговище – 7; Хасково – 5; Шумен – 6; Ямбол – 3.

119 са излекуваните през последното денонощие, а общият им брой е 13 510.

Хоспитализираните лица са 728, от които 34 се намират в интензивното отделение.

Починалите лица с доказана коронавирусна инфекция са общо 753. 4 от случаите са от последните 24 часа.

Снимка: pixabay.com

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