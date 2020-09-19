Туристическо дружество "Стоте войводи" кани сливналии на общоградски планински преход до местността "Свети Георги"

Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 32 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 32

На 27 септември, Кръстовден (в стар стил ), каним жителите и гостите на град Сливен на съвместен преход до местността „Свети Георги” на Бармук баир.

Там сред боровата гора на „Манастирчето“ ще поиграем хора а децата ще се забавляват с нашите треньори от клубовете „Млад планинар” и „Малчуган” - Красимир Киряков, Йорданка Стефанова, Татяна Велева и Радка Балева.

Всички желаещи е необходимо да бъдат подходящо облечени, да си носят постелка, храна и вода за пикник.

Събитието ще се проведе при спазване на противоепидемиологичните мерки за спазване на дистанция и дисциплина.

Сборен пункт: 10.00 часа на площад „Хаджи Димитър”

Организатор: Туристическо Дружество Стоте Войводи

Скъпи приятели!

Нека ЗАЕДНО да се изкачим по новия трасиран път от град Сливен до любимата на много сливналии местност „Свети Георги”!

Всички ЗАЕДНО да оживим и превърнем спомена за местността „Свети Георги“ в реалност"!

ЗАЕДНО можем повече!

ОЧАКВАМЕ ВИ!