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Режим на водоподаване в село Селиминово

19 септември 2020 18:00, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 44 минути, брой четения: 29
Режим на водоподаване в село Селиминово

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради проблем на ПС Селиминово, се въвежда режим на водоподаването в с. Селиминово, считано от 18.09.2020г. /петък/ -

Всеки ден от 13:00 часа до 18:00 часа водоподаването в селото ще бъде спирано.

Режима е временен и подлежи на промяна.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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