Режим на водоподаване в село Селиминово

Сливен Медия преди 44 минути, брой четения: 29 Излъчване:преди 44 минути, брой четения: 29

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради проблем на ПС Селиминово, се въвежда режим на водоподаването в с. Селиминово, считано от 18.09.2020г. /петък/ -

Всеки ден от 13:00 часа до 18:00 часа водоподаването в селото ще бъде спирано.

Режима е временен и подлежи на промяна.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.